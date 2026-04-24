Ahora

En Al Rojo Vivo

El análisis de Llamazares tras plantear el Pentágono la suspensión de España de la OTAN: "Lo que está suspendida es la Alianza"

El político Gaspar Llamazares (Convocatoria por Oviedo) analiza el nuevo planteamiento de EEUU de supender a España de la OTAN. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

Llamazares

El Pentágono quiere la suspensión de España de la OTAN. De este modo, un correo electrónico interno del Pentágono habla de varias medidas que incluyen la suspensión de España de la Alianza Atlántica y la revisión de la postura estadounidense sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas, según informa la agencia Reuters. EEUU plantea así suspender a España de la OTAN por no colaborar en la guerra de Irán, también a otros aliados de la OTAN.

"Creo que estamos ante un traslado de la concepción totalitaria y autocrática que tiene Donald Trump del tipo de gobierno. Hace lo que hace, por ejemplo, con el Pentágono (...) y ahora hace lo que hace con una alianza que él no considera una alianza, él la considera su alianza", ", afirma contundente el político Gaspar Llamazares.

Por tanto, "España puede, como él dice, ser suspendida, pero lo que está suspendida es la Alianza", subraya contundente. Entonces, según Llamazares, "cuanto más tarde la Unión Europea, España, Inglaterra y otros en darse cuenta de que tienen que reconfigurar alianzas, no solo económicas, sino también políticas y defensivas, peor".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Pentágono plantea la suspensión de España de la OTAN por no colaborar con EEUU en su guerra en Irán
  2. Las no negociaciones en Islamabad siguen en el aire mientras EEUU se prepara para nuevos ataques
  3. "Su expresión refleja más amor que voluntad de humillarla": así archivó el juez del exDAO el caso de una mujer acosada y maltratada a golpes por su pareja
  4. Begoña Gómez envía a Peinado un informe que dice que el 75% de los cátedras codirigidas en la Complutense incluyen personal externo
  5. Sánchez acusa al PP de "amparar" a Rajoy y de no asumir responsabilidades por la Kitchen
  6. La Justicia mantiene en prisión a Julián y a 'Lolo', acusados del asesinato de Francisca Cadenas, por el "elevado riesgo de fuga"