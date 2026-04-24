El análisis de Llamazares tras plantear el Pentágono la suspensión de España de la OTAN: "Lo que está suspendida es la Alianza"

El político Gaspar Llamazares (Convocatoria por Oviedo) analiza el nuevo planteamiento de EEUU de supender a España de la OTAN. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

El Pentágono quiere la suspensión de España de la OTAN. De este modo, un correo electrónico interno del Pentágono habla de varias medidas que incluyen la suspensión de España de la Alianza Atlántica y la revisión de la postura estadounidense sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas, según informa la agencia Reuters. EEUU plantea así suspender a España de la OTAN por no colaborar en la guerra de Irán, también a otros aliados de la OTAN.

"Creo que estamos ante un traslado de la concepción totalitaria y autocrática que tiene Donald Trump del tipo de gobierno. Hace lo que hace, por ejemplo, con el Pentágono (...) y ahora hace lo que hace con una alianza que él no considera una alianza, él la considera su alianza", ", afirma contundente el político Gaspar Llamazares.

Por tanto, "España puede, como él dice, ser suspendida, pero lo que está suspendida es la Alianza", subraya contundente. Entonces, según Llamazares, "cuanto más tarde la Unión Europea, España, Inglaterra y otros en darse cuenta de que tienen que reconfigurar alianzas, no solo económicas, sino también políticas y defensivas, peor".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.