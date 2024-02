Ignacio Escolar, director y fundador de 'eldiario.es', ha analizado en Al Rojo Vivo los cambios de postura del PP con respecto a Junts, destacando que "el partido de Puigdemont era un partido golpista y terrorista que luego se convirtió en un partido de larga legalidad y tradición, según explicó el vicesecretario González Pons públicamente, y, de repente, ha vuelto a ser un partido terrorista".

"¿Qué pasó para que Junts dejase de ser un partido terrorista y golpista a convertirse en un partido cuya legalidad y tradición no estaba en duda?", se ha preguntado el periodista, quien ha afirmado que "lo que pasó es que estaban hablando para ver si podían convencer a Puigdemont de que no apoyase la investidura de Sánchez a cambio de algo". Según Escolar, "si no ha salido hasta ahora, es porque en Junts no descartan la posibilidad de una moción de censura entre PP, Junts y Vox".