Álvarez-Ossorio señala que hay una "desconexión" entre lo que Trump hace y lo que Trump dice: "No veo, en un horizonte cercano, un final de la crisis"

Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid, analiza en este vídeo los vaivenes del presidente de los EEUU en esta guerra.

Irán niega haber alcanzado un acuerdo con Trump y advierte que el petróleo seguirá caro hasta que "garanticen la estabilidad de la región". "No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado. Hoy en día, hay dos frentes: la verdad y la mentira. Y ningún buscador de la verdad es seducido por tus olas mediáticas", ha transmitido el Ejército de Irán en un comunicado.

Así, y según informa en Al Rojo Vivo, la periodista Diana Mata, el presidente del Parlamento iraní, que se dice además que va a ser el negociador de EEUU, esta misma mañana ha puesto un mensaje en X donde dice que están vigilando muy atentamente los movimientos militares de EEUU y que no pongan a prueba la determinación de Irán de defender su propia tierra.

"Hay una desconexión entre lo que Trump dice y lo que Trump hace", afirma en Al Rojo Vivo, Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, destaca el experto que, por una parte, "está prometiendo diálogo y negociación para poner fin a la crisis", y, por otra parte, "está llevando más tropas para invadir algunos puntos estratégicos,como por ejemplo, la isla de Kharg".

Por lo tanto, "no veo que en el horizonte cercano haya un final de la crisis", asegura convencido el profesor. Más bien, señala, "lo que está haciendo Trump es lanzar algunos mensajes coordinados para tratar de calmar a los mercados, para tratar que el precio del petróleo, que estaba disparado, descienda y para, de alguna manera, calmar a sus propios electores, que son los que, en los últimos sondeos, le están dejando muy claro que no les gusta lo que está haciendo, que está incumpliendo los compromisos que había adquirido con su electorado y que, por lo tanto, hacen una enmienda a la totalidad a lo que es la política de Trump sobre el terreno", concluye Álvarez-Ossorio.

En el vídeo podemos ver además la opinión del analista en Defensa, Jesús Pérez de Triana. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.