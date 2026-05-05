La "preocupación" de Pedro Vallín sobre el caso mascarillas: "Las peticiones finales de condena, porque es un incentivo para corruptores"

Tras la declaración final de José Luis Ábalos en el juicio de las mascarillas, Fiscalía ratifica su petición de 24 años de cárcel para Ábalos, 19 y medio para Koldo y siete para Aldama. El periodista Pedro Vallín analiza estas peticiones en este vídeo.

Con la testifical de José Luis Ábalos en el juicio del llamado caso mascarillas, se terminan las declaraciones y el juicio entraría ya en su fase final. El PP busca que Víctor de Aldama, considerado por la UCO como el nexo crruptor de la trama, evite la cárcel al rebajar todas las peticiones por cada delito por debajo de los dos años. Pero Fiscalía ratifica su petición de 24 años de cárcel para Ábalos, 19 y medio para Koldo y siete para Aldama.

"A mí me preocupa las peticiones finales de condena porque es un incentivo para corruptores, porque los que comisionan, corrompen a políticos, porque de las mordidas que les pagan, ellos ganan más", afirma el periodista y escritor Pedro Vallín.

Entonces, "si el que se lleva la parte del león en la corrupción es el que el que es sometido a menos pena, el incentivo para que sigan apareciendo este tipo de empresarios y comisionistas alrededor de la Administración pública e intentando corromper políticos es evidente", concluye tajante el periodista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.