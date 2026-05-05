Ahora

Análisis en Al Rojo Vivo

La "preocupación" de Pedro Vallín sobre el caso mascarillas: "Las peticiones finales de condena, porque es un incentivo para corruptores"

Tras la declaración final de José Luis Ábalos en el juicio de las mascarillas, Fiscalía ratifica su petición de 24 años de cárcel para Ábalos, 19 y medio para Koldo y siete para Aldama. El periodista Pedro Vallín analiza estas peticiones en este vídeo.

Vallín

Con la testifical de José Luis Ábalos en el juicio del llamado caso mascarillas, se terminan las declaraciones y el juicio entraría ya en su fase final. El PP busca que Víctor de Aldama, considerado por la UCO como el nexo crruptor de la trama, evite la cárcel al rebajar todas las peticiones por cada delito por debajo de los dos años. Pero Fiscalía ratifica su petición de 24 años de cárcel para Ábalos, 19 y medio para Koldo y siete para Aldama.

"A mí me preocupa las peticiones finales de condena porque es un incentivo para corruptores, porque los que comisionan, corrompen a políticos, porque de las mordidas que les pagan, ellos ganan más", afirma el periodista y escritor Pedro Vallín.

Entonces, "si el que se lleva la parte del león en la corrupción es el que el que es sometido a menos pena, el incentivo para que sigan apareciendo este tipo de empresarios y comisionistas alrededor de la Administración pública e intentando corromper políticos es evidente", concluye tajante el periodista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. EEUU e Irán juegan con el alto el fuego: Trump limita el conflicto a una "mini guerra" y Araqchi asegura que no hay una "solución militar" para desbloquear Ormuz
  2. La OMS coordina con España que el crucero afectado por hantavirus se dirija a Canarias
  3. España supera por primera vez los 22 millones de trabajadores y el paro se reduce a 2,35 millones
  4. CIS andaluz: el PP de Juanma Moreno ganaría las elecciones rondando la mayoría absoluta
  5. Un botín que no aparece, un 'ghosting' que terminó en traición y un acuerdo de "lealtad" con Koldo: la declaración de Ábalos
  6. Bad Bunny se envejece para la Met Gala 2026: canas, arrugas, bastón y un traje de Zara