Alfonso Pérez Medina: "El PSOE exige expurgar documentos para evitar que acaben en manos del PP o Vox"

En Al Rojo Vivo, el jefe de Tribunales explica la posición del PSOE que pide a la AN que aclare si reclama todos los pagos en metálico entre 2017 y 2024 o solo los investigados.

En Al Rojo Vivo, el jefe de Tribunales, Alfonso Pérez Medina, explica la posición del PSOE ante la Audiencia Nacional después de que el juez reclamara documentación sobre pagos en metálico.

Según detalla, "le ha enviado un escrito pidiendo que le aclare exactamente qué es lo que le está pidiendo; si es los pagos en metálico de todos los dirigentes, de todos los trabajadores entre 2017 y 2024, considera que eso podría incurrir en una investigación prospectiva, dice que afecta a la protección de datos".

De ser esa realmente la petición, añade el periodista, "le pide que haga un expurgo porque considera muy peligroso que toda esa ingente documentación que tendría que mandar el PSOE de esos siete años acabara en los archivos del PP y de Vox y de Hazte Oír, que están ejerciendo la acusación popular en el caso Koldo".

