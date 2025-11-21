Joaquim Bosch, sobre la condena al fiscal general: "La causa tiene un origen político partidista indudable"

El magistrado Joaquim Bosch advierte en Al Rojo Vivo del carácter "excepcional" de la condena al fiscal general: un fallo inédito por su rapidez, por hacerse público sin sentencia y por la división interna del Supremo.

En Al Rojo Vivo, el magistrado Joaquim Bosch, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, ha analizado la condena al fiscal general del Estado y ha advertido de que resulta "muy difícil valorar el fallo sin disponer todavía de la sentencia completa".

Bosch ha subrayado el carácter inusual de todo el proceso: "Lo cierto es que estamos ante nuevas singularidades en esta causa". Entre ellas, ha citao que se ha hecho público el fallo sin conocer la sentencia motivada, algo para lo que asegura que "no constan precedentes", y que el trámite "se ha resuelto con una rapidez extraordinaria si se compara con otros casos similares".

El magistrado ha recordado que es la primera vez que se incrimina a un juez o a un fiscal en circunstancias de este tipo y destacó otro hecho inédito: "El Tribunal Supremo nunca antes se había dividido para decidir si un asunto debía ir a juicio. En este caso hubo una fractura interna evidente".

Respecto a la fuerte división social que ha provocado la condena, Bosch ha llamado a la responsabilidad institucional: "Hay que rechazar estas descalificaciones gruesas que se están lanzando". Y ha señalado que la atmósfera política que rodea el caso está muy cargada: "La causa tiene un origen político-partidista indudable, porque arranca de la imputación a la pareja de la presidenta de Madrid. Además, los organismos del Consejo de Europa nos recuerdan que en España la configuración de la Fiscalía General del Estado está muy politizada y existen injerencias partidistas".

Por todo ello, ha advertido: "Es fundamental que la sentencia no deje lugar a dudas, para evitar que pueda interpretarse como un episodio más dentro de las trincheras políticas".

