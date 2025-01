Alfonso Pérez Medina: "Las explicaciones de Koldo García son absolutamente insostenibles"

Alfonso Pérez Medina ha analizado las declaraciones de Koldo García ante el Tribunal Supremo. Unas declaraciones que ha calificado de "insostenibles" y que llevaros a Alejandro Luzón, fiscal Anticorrupción, a suspirar tras algunas de las declaraciones del exasesor de José Luis Ábalos.

Uno de esos momentos hilarantes se produce cuando le preguntan por el presidente de Puentes del Estado, al que dice no conocer hasta afirmar que él sabía quién era por el nombre de Paco, como explica el experto en tribunales de laSexta:"Le preguntan por Francisco Toledo, presidente de Puentes del Estado, y hay que recordar que Koldo era vocal a propuesta del ministro José Luis Ábalos de esa empresa pública y él directamente dice que no le conoce. En ese momento está preguntando el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y le dice que cómo puede ser que no conozca al presidente de una empresa de la que él es vocal y la respuesta de Koldo les deja atónitos al decirles 'yo es que le conozco por el nombre de Paco'".

Ese es uno de los varios momentos de incredulidad ante las respuestas de Koldo. En otra ocasión, Luzón suspira ante la respuesta de Koldo que a él le llegaba documentación para revisar que estuviera correcta cuando algunos de esos contratos ya estaban activos cuando le llegaban.

"Son absolutamente insostenibles esas explicaciones. Todavía Ábalos tiene más oficio, tiene más tablas porque ha sido diputado muchos años y que ha estado acostumbrado a fajarse en la tribunal del Parlamento, e intentaba dar algún tipo de explicación. En el caso de Koldo, encontramos varios renuncios que son claramente evidentes. No se sostiene la tesis que él da. Por ejemplo, cuando le preguntan por su patrimonio y cómo incrementó de manera exponencial los últimos años que iba teniendo relación con Víctor de Aldama. Las explicaciones que da son absolutamente pelegrinas hasta el punto en el que el fiscal jefe anticorrupción suspira y no entiende muy bien cómo continuar porque realmente todo lo que le están diciendo suena a broma", concluye.