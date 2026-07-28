El alcalde de Robledo de Chavela (Madrid) admite que hay que olvidar los "colores políticos": "Se encesita un pacto de Estado"

El alcalde de este municipio madrileño, Fernando Casado, confiesa que todos los implicados y afectados por este incendio están "anímicamente y mentalmente cansados", por lo que están deseando que esta "pesadilla termine". Así lo explica en una entrevista para Al Rojo Vivo.

Fernando Casado, alcalde de Robledo de Chavela (Comunidaad de Madrid), explica, en directo para Al Rojo Vivo, cómo está la situación tras el gran incendio de la Comunidad de Madrid: "El fuego está distante del núcleo de Robledo, a unos ocho kilómetros. La evolución durante la noche ha sido favorable y positiva, y se ha contenido en la carretera de Cebreros de Ávila", señala el experto.

"Es vital poder acabar con este gran incendio" durante este martes, ya que "los próximos días las condiciones meteorológicas van a ser desfavorables, van a aumentar muchísimo las temperaturas", afirma el alcalde.

Por otro lado, respecto al tema de los reaolojos de los vecinos evacuados, explica que todavía están evaluando la situación: "Están evaluando si se pueden permitir en algunos municipios y nos trasladarán la Delegación del Gobierno del Interior la noticia correspondiente", afirma al alcalde de Robledo de Chavela que cuenta con unos 5.000 habitantes, aunque en verano la población alcanza "los 15.000 o 16.000 habitantes".

Casado reconoce que la situación de los vecinos desalojados está siendo especialmente complicada tras cuatro noches fuera de sus casas. "Está siendo durísimo. Llevan evacuados de fuera de sus domicilios cuatro noches durmiendo ya fuera y se está haciendo muy duro y están deseando volver a sus casas, pero lo importante es la prioridad en la vida de las personas".

Por otra parte, y al preguntarle Inés García, presentadora de Al Rojo Vivo, por la situación de las antenas de la NASA ubicadas en el municipio, el edil del municipio confirma que el incendio llegó a afectar a la estación espacial el pasado viernes. Sin embargo, tranquiliza al asegurar que, según la información de la que dispone, "los daños no han sido graves". "Ha afectado a lo mejor a cableado, fibra y alguna cosa menor", explica, aunque señala que todavía se están evaluando los desperfectos.

Una de las polémicas que han surgido frente a este incendio ha sido la gestión forestal y la Ley de Montes. El alcalde recuerda que la competencia corresponde a la Comunidad de Madrid y "a veces existen dificultades para tramitar todas estas autorizaciones". En este contexto, asegura, que "hace falta un gran pacto de Estado, olvidarnos de colores políticos".

Igualmente, Casado defiende: "Hay que apoyar profundamente al sector primario, sobre todo la ganadería. Que la población se quede fijada a los municipios, los montes estén limpios, tienen muchísimo combustible". Por ello, insiste en que "hay que olvidarse de discutir políticamente y confluir todos en un entendimiento" y "agilizar todos los trámites administrativos para poder otorgar los permisos para limpiar el monte", insiste.

De este modo, y a la pregunta de García de si un vecino que quiera realizar quemas controladas o trabajos de limpieza se encuentra con trabas burocráticas, el alcalde tajante: "No es fácil": "Tiene que solicitarlo a la comunidad autónoma, mandar la correspondiente solicitud y el agente forestal va, lo ve y autoriza, pero no es fácil. Es un trámite burocrático muy enrevesado y creo que hay que simplificar estos trámites, que sean bastante más ágiles".

Por último, el édil reconoce que todos los implicados y afectados en este incendio están "anímicamente y mentalmente cansados" por lo que están deseando, asegura, que esta "pesadilla termine": "Hay que invertir más en sector primario, más limpieza de montes, más en prevención y olvidarse de riñas políticas", insiste y conlcuye Casado.

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