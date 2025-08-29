Denuncia las condiciones que sufren
Alberto de Pablo, peón forestal de Castilla y León: "Tantas casas quemadas y vidas arruinadas merecen, como mínimo, una dimisión"
El peón forestal ha denunciado en Al Rojo Vivo que han llegado a trabajar turnos de 12 horas sin recibir "una mísera botella de agua o comida". Además, ha defendido que "hay que exigir responsabilidades políticas".
Alberto de Pablo, peón forestal de Burgos, ha lanzado un directo mensaje a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, y al consejero de Medio Ambiente de la comunidad, Juan Carlos Suárez Quiñones, durante una conexión en directo con Al Rojo Vivo desde las puertas de las Cortes, donde bomberos forestales se han concentrado para exigir la dimisión de los dos líderes populares: "Hay que mejorar la gestión y exigir responsabilidades políticas", ha afirmado De Pablo, quien ha defendido que "tantas casas quemadas y vidas arruinadas, como mínimo, merecen una dimisión".
Además, De Pablo ha criticado que no se les "reconoce la categoría, con todo lo que conlleva, como lo relacionado con las enfermedades laborales". "Por dinero no trabajamos, porque cobramos 1.300 euros, pero llegamos a los incendios con vocación para intentar ayudar a la gente y salvar nuestros montes, y nos encontramos con que los montes no están desbrozados", ha expresado, tras lo que se ha preguntado: "¿Cómo vamos a sujetar un fuego de llamas de 15 metros si cuando llegamos no hay más que matorral y vegetación quemándose constantemente?".
En este sentido, el peón forestal ha subrayado que trabajan "jornadas de 10, 12, 16 y hasta 18 horas durante cuatro, cinco y hasta seis días". "Algunos compañeros de León nos han dicho que han trabajado hasta 14 días seguidos, y que estés trabajando 12 horas y luego no te traigan unas míseras botellas de agua y una mísera comida...", ha lamentado, al tiempo que ha destacado que algunos días han llegado a trabajar "más de 12 horas" y ha sido cuando se iban cuando han recibido "un par de botellas de agua".