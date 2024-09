José Manuel Albares reprocha en Al Rojo Vivo que Alberto Núñez Feijóo no haya pedido perdón por las acusacionesvertidas desde su partido contra el Gobierno, después de que su vicesecretario general, Esteban González Pons, acusara al Ejecutivo de estar implicado en el "golpe de Estado en Venezuela" y de "connivencia" con el régimen de Nicolás Maduro.

Unas acusaciones ante las que el líder del PP, aunque no llegó a implicar al Gobierno en un "golpe de Estado", sí se sumó a las críticas y pidió el reemplazo del embajador y la dimisión del propio Albares.

Así, el ministro de Exteriores asegura en Al Rojo Vivo que está "perplejo" ante el hecho de que "hace ya seis días que el señor Feijóo ha conocido el comunicado de Edmundo González y su entrevista en Reuters", en las que el opositor venezolano negó haber sido coaccionado por el Gobierno de España o por el embajador, y sin embargo "todavía el señor Feijóo no ha pedido disculpas y no ha pedido perdón al servicio exterior de España" y al personal de la Embajada en Caracas.

Albares le afea "acusar de estar detrás de un golpe de Estado, acusar a un funcionario de coaccionar a Edmundo González, una vez que él ha aclarado cuál fue el rol del embajador": "Si hubiera algo de dignidad, si hubiera algo de sentido de Estado en el señor Feijóo y en el PP, no habría dejado pasar seis días para decir 'perdón, me equivoqué, me precipité'", sostiene.

Una actitud que, a su juicio, pone de relieve que el líder del PP "está totalmente incapacitado para gobernar un día España, como a él le gustaría".