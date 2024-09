El Gobierno ha estallado contra el partido popular al considerar que los de Feijóo "ensucian la imagen de España" tras acusar al Gobierno de cooperar en un "golpe de Estado en Venezuela".

Todo ha comenzado con las acusaciones del vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, este miércoles al Ejecutivo de Sánchez. Durante una entrevista en 'Esradio', el popular ha asegurado de manera tajante que "nuestro Gobierno" ha estado implicado en el "golpe de Estado en Venezuela" y, por tanto, "es cómplice de lo que ha sucedido".

"La sensación primera es de asco y de vergüenza y después de indignación más allá de ver como se chantajea a una persona en directo para descabezar a la oposición lo que con ese vídeo queda claro es la complicidad del Gobierno de España, de nuestro gobierno. España está implicada en la operación de convertir a Maduro en dictador por un tiempo indeterminado y eso me produce una profundísima indignación", ha manifestado el popular.

Así, Pons hacía referencia al vídeo en el que Edmundo González Urrutia denunciaba que, mientras estaba refugiado en la residencia del embajador español en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, le obligaron a firmar un documento "bajo coacción" y, por tanto, nulo, con la advertencia de que, si no lo hacía, se tendría que "atener a las consecuencias".

Pero el popular no solo se ha quedado ahí. También ha recordado que González Urrutia estuvo acogido en un principio en la Embajada de Países Bajos en Caracas, no en la española. "Muy probablemente Países Bajos no les permitió chantajearlo en la residencia de su embajador. Luego fue trasladado a la residencia del embajador español para que el chantaje y la coacción fueran posibles", ha proseguido el eurodiputado. Así, Pons ha asegurado sentir "asco" y "vergüenza" por la "complicidad del Gobierno de España".

Feijóo pide la dimisión de Albares

Lejos de criticar o desligarse de las palabras de su compañero de partido, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha sumado a sus críticas y ha lanzado un mensaje muy duro contra el Gobierno de España. Eso sí, no ha llegado a mencionar las duras palabras de Pons en las que implica al Gobierno con el "golpe de Estado" de Venezuela.

En una rueda de prensa ante los medios de comunicación junto a Antonio Tajani en Roma, el popular, que hasta el momento solo había pedido explicaciones sobre la salida de Edmundo González de su país, ha exigido que se reemplace al embajador en Venezuela y la dimisión José Manuel Albares, ministro de Asuntos de Exteriores.

"Mi posición es muy clara. En primer lugar, el embajador en Venezuela a de ser reemplazado. En segundo lugar, el ministro de Asuntos Exteriores español tiene que presentar su dimisión. Y en tercer lugar, el presidente del Gobierno de España a de dar explicaciones inmediatas y asumir que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión y no sea equidistante entre la democracia y la dictadura", ha expresado Feijóo.

Además, ha vuelto a recalcar que el opositor venezolano Edmundo González ganó las elecciones y, por tanto, "de ninguna manera se puede tolerar que una embajada española cuestione a nadie, y menos a un representante del pueblo venezolano".

El popular ha ido más allá y ha asegurado que el Gobierno español "ha mentido" y que "la diplomacia española no puede estar al servicio de un régimen dictatorial". Feijóo también ha querido recalcar que Sánchez le "ocultó reuniones con Maduro" y que o está con la democracia o con la dictadura.

Albares insta a Feijóo a que "desautorice inmediatamente" las "calumnias" de Pons

Ante estas acusaciones, el PSOE ha pedido la dimisión "inmediata" de González Pons. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a quien Feijóo pide su dimisión, se ha mostrado muy duro con el PP.

Así, ha instado al líder del PP a que "desautorice inmediatamente" las "calumnias" del vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, sobre el Gobierno de España por su papel en la salida de Venezuela del líder opositor.

"Yo exijo al señor Feijóo que desautorice al eurodiputado que ha calumniado a España y acusa a España de cosas que son absurdas pero tremendamente injuriosas para nuestro país", ha dicho Albares a la prensa tras asistir a una reunión en Bruselas para tratar de avanzar en un acuerdo sobre Gibraltar tras el Brexit. González Pons dijo este jueves que el Gobierno de España está implicado "como cooperador necesario" en el "golpe de Estado que se ha producido en Venezuela" y señaló al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como el "gran urdidor" de la "operación".

Así, Albares ha insistido en que "España no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de negociación, con ningún tipo de documento que haya podido haber entre Edmundo González y el Gobierno de Venezuela". "El embajador de España tenía instrucciones precisas de no inmiscuirse en la libertad de Edmundo González para poder hablar, gestionar, tener encuentros con quién él considerara", para que la decisión que tomara "fuera la que él realmente quisiera y por eso hablé personalmente con él", ha dicho Albares.