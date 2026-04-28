Alán Barroso, sobre la prórroga de alquileres: "Habrá quien se alegre de que no salga adelante porque el Gobierno no tiene mayoría, pero quienes pierden son los ciudadanos"

La tarde del martes 28 de abril tendrá lugar la votación en el Congreso de los Diputados de la prórroga de alquileres, donde parece que Junts finalmente votará en contra y la medida no saldrá. una medida que afecta a miles de inquilinos. El politólogo Alán Barroso lo analiza en este vídeo.

Se espera que PP, Vox y Junts voten en contra del decreto de la prórroga de alquileres (una medida propuesta por Sumar) en la tarde de este martes en el Congreso. No obstante, Sumar no se plantea retirar el texto, por lo que la votación se va a producir sin cambios en el decreto.

El ministro Pablo Bustinduy recuerda que la derogación dejará "a su suerte" a casi tres millones de inquilinos. Por su parte, desde el Gobierno lamentan que la medida no salga adelante y aseguran haberla "peleado" hasta el final, aunque han dejado que Sumar la abandere.

El politólogo Alán Barroso lamenta que este medida no vaya a salir adelante porque, como hemos dicho, afectará a casi tres millones de inquilinos. "Habrá quien, seguramente, esta tarde hable de una gran derrota del Gobierno e incluso se llegue a alegrar de que esto no ha salido adelante porque el Gobierno no tiene mayoría y haya un parlamento de derechas (...) No hay motivo alguno de alegría en ninguno de los grupos políticos", afirma contundeunte el politólogo.

Esto es, "aquellos que voten en contra pensando que le hacen daño a Pedro Sánchez, fantástico. Pedro Sánchez y sus socios perderán otra cosa, pero quien pierde realmente es que no va a poder prorrogar sus alquileres, sobre todo en las zonas más tensionadas y van a tener que pasar a pagar una auténtica barbaridad más, en algunos casos hasta un 50, un 60% más", critica Barroso.

Por lo que, insiste: "Esas son las personas que pierden hoy son las quienes le tendrán que responder a aquellos que hoy con su voto voten pensando que le hacen daño a Pedro Sánchez, sino que le hacen daño realmente a los españoles".

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