Alán Barroso, tras las críticas de Trump a España: "Es la lógica del matón, pero con color naranja"

El politólogo critica la presión de Donald Trump sobre sus aliados: "¿Es normal tener bases de un país que amenaza y pone aranceles?" y recalca: "¿Cómo vamos aceptar una guerra unilateral que desestabiliza todo y afecta a nuestros ciudadanos?".

El politólogo Alán Barroso ha querido situar el debate en Al Rojo Vivo sobre el "viejo orden" y el "nuevo orden" internacional en una discusión más concreta: la presencia de bases militares de Estados Unidos en territorio europeo. Según ha señalado, el debate no surge solo por el conflicto con Irán, sino que lleva meses sobre la mesa a raíz de las amenazas y decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump.

"El asunto de las bases no lo estamos hablando ahora con Irán. Lo hablábamos ya el mes pasado y el anterior, cuando Donald Trump decía que después de Venezuela le entraban ganas de invadir territorios que pertenecen a países de la Unión Europea", ha explicado.

A partir de ese contexto, Barroso plantea una reflexión sobre la lógica de mantener bases estadounidenses en Europa. "Ahí es cuando muchos empezamos a plantearnos, más allá de quienes siempre habían defendido 'OTAN no, bases fuera', una cuestión de sentido común: ¿es normal tener en nuestros países bases de un país que amenaza con hacerse con Groenlandia o con imponer aranceles si no aceptamos sus decisiones?", ha señalado.

El politólogo también cuestiona si ese modelo sigue teniendo sentido en el contexto geopolítico actual. "¿No es, en cierto modo, una cesión de soberanía que quizá tuvo lógica después de la Segunda Guerra Mundial, pero que hoy ya no encaja en el mundo actual?", ha reflexionado.

Barroso también ha criticado la lógica con la que, a su juicio, Trump presiona a sus aliados. "Fijaos desde dónde lo dice: se queja de que no le dejamos atacar a quien quiere desde las bases que tiene en otros países. Pues claro que no", ha afirmado. "Es la misma lógica con la que dice que España se comporta mal porque le dice que no. ¿Cómo vamos a aceptar una guerra unilateral que ha puesto patas arriba al mundo y está afectando a nuestras economías y a nuestros ciudadanos?", ha añadido.

En su opinión, ese planteamiento responde a una dinámica de presión propia de la política de fuerza. "Es la lógica del matón", ha concluido, "pero en este caso con color naranja".