Pedro Rodríguez: "Las imágenes de Teherán no muestran a un régimen a punto de colapsar; la guerra lo está devolviendo a sus orígenes, una teocracia"

El experto en Relaciones Internacionales explica en Al Rojo Vivo que la jornada en Irán tiene un significado especial: el Día de Al Quds, instaurado por Ruhollah Khomeini. "Demuestra que la revolución iraní fue la primera revolución contemporánea encabezada por un líder religioso".

El experto en Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez explica en Al Rojo Vivo que la jornada que se vive en Irán tiene un significado especial. "La festividad que hoy celebran en Teherán es Al Quds, que es la palabra árabe para Jerusalén. Fue instaurada por el ayatolá Ruhollah Khomeini y se celebra el último viernes del Ramadán", ha señalado.

La conmemoración, establecida por primera vez en 1979 tras la Revolución iraní, se celebra cada año en el último viernes del mes sagrado del Ramadán, una fecha que varía según el calendario lunar islámico.

Pese al conflicto, las movilizaciones de este año se están celebrando en numerosas ciudades del país. En Teherán, miles de personas se concentraron desde primera hora en diez rutas designadas que confluyen hacia el centro de la capital antes del inicio oficial de la marcha.

Según el analista, las imágenes que llegan desde la capital iraní no reflejan un régimen debilitado. "Lo que estamos viendo en Teherán no corresponde a un régimen a punto de colapsar, pese a que ya se cumplen dos semanas de bombardeos", afirma.

Por el contrario, Rodríguez considera que el conflicto podría estar reforzando al propio sistema político iraní. "Creo que esta guerra, tan injustificada, está provocando que el régimen vuelva a sus orígenes, que son los de una teocracia. Además, está eclipsando a cualquier facción moderada o que buscase algún tipo de entendimiento", explica.

A su juicio, las manifestaciones y los retratos de líderes religiosos que se exhiben durante las marchas reflejan el peso ideológico de la revolución que dio origen al actual sistema político. "Demuestran que la revolución iraní fue la primera revolución contemporánea encabezada por un líder religioso", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.