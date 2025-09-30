Ahora

Alán Barroso, tras criticar Sumar las medidas de Trump para acabar con el genocidio en Gaza: "Es un delirio de plan"

El politólogo Alán Barroso analiza en este vídeo el plan que el presidente de EEUU ha ideado para Gaza, contando exclusivamente con Netanyahu, así como el rechazo de los socios del Gobierno a dicho plan.

Alán Barroso

Nuevo choque en el Gobierno: los cinco ministros de Sumar han rechazado el plan de Donald Trump y subrayan que es "profundamente preocupante" que se pretenda resolver este conflicto sin contar con los palestinos, sus instituciones legítimas y el marco de Naciones Unidas. Este lunes, Trump y Netanyahu anunciaron un plan de paz en Oriente Próximo que cuenta con 20 medidas.

El politólogo Alán Barroso recuerda que desde el primer momento, "tanto los ministros de Sumar como Podemos fueron los primeros en hablar de genocidio; algo más tarde también lo admitían los demás ministros [del PSOE] y el propio presidente del Gobierno".

Sobre el plan de Trump asegura que "es un delirio", haciendo una exposición de la propuesta de Trump, que se ha reunido exclusivamente con Netanyahu para acordar y abordar este plan. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

