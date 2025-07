Alán Barroso, tras criticar la estrategia de Cerdán: "Que este caso sea cierto no significa que no haya otros donde no hay nada y siguen para adelante"

Tras pedir Santos Cerdán acceder a todas las grabaciones de Koldo y que se investigue si colaboró con la Guardia Civil, el politólogo Alán Barroso asegura que entiende la defensa judicial de intentar desactivar los audios y las grabaciones, aunque por otro lado -dice- "es tomarnos por tontos a los españoles que le hemos escuchado".

Por otro lado, critica también la estrategia del que fuera número tres del PSOE de acusar a la investigación de 'lawfare' o de conspiración: "No lo es, y es importante decirlo. Pero no porque este caso sea cierto, significa que todo el 'lawfare' quede desacreditado, no significa que no haya casos en los que evidentemente no hay nada y estén yendo para adelante".

Además, sostiene el politólogo, "nadie está diciendo que el juez de este caso [Leopoldo Puente] esté haciendo las cosas mal, sino que todos estamos diciendo que este caso se investigue hasta el final y que se están haciendo bien los casos". "Todo lo contrario de lo que estamos viendo con otros jueces, como el juez Peinado. Ahí está la diferencia", concluye Barroso.