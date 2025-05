Alán Barroso, tras convocar Feijóo una manifestación contra Sánchez: "¿Otra más? ¿En serio?"

Tras los audios que han salido a la luz de una supuesta fontanera del PSOE, Leire Díez, contra la UCO, y con el eslogan de 'Democracia o mafia', el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado de nuevo otra manifestación para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez (el 8 de junio, en Madrid) y ha instado, además, a sus socios de Gobierno a realizar una moción de censura contra el presidente del Gobierno. Dice que el Gobierno "está en fase terminal".

"¿Otra manifestación más? ¿En serio? ¿Cuál va a ser, la 15.ª desde el 'no soy presidente porque no quiero', desde las elecciones de 2023?", reacciona el politólogo Alán Barroso nada más terminar la declaración institucional del líder del PP.

"El día después de las elecciones del 23 de julio de 2023, tras una campaña en la que él se consideraba ganador [y en La Moncloa], convocaron una manifestación y pidieron elecciones de nuevo. Esto no es democracia; democracia no es ir a las urnas hasta que salga lo que a ti te gusta", afirma Barroso, recordando aquellas primeras manifestaciones, convocadas por Feijóo, contra la amnistía, que "iba a acabar con el Estado de derecho y a punto de terminar con la histórica nación española... y no había mayor amenaza que eso", recuerda el politólogo, que decían los populares.

Al final, lo que ocurrió, continúa Barroso, es que "la gente se cansó de aquella estrategia del PP" y, "lo que es peor", que lo acabó monopolizando Vox y surgieron esas "concentraciones degeneradas y ridículas frente a Ferraz".

De este modo, cree Barroso que esta estrategia del PP de salir de nuevo a las calles ya se ha ensayado y les funciona mal: "El problema de Feijóo es que no tiene más ideas. Porque ahora plantea a los socios de Sánchez que se unan a él para hacer una moción de censura contra el Gobierno. ¿Con quién? ¿Con Puigdemont?". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.