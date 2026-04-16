Alán Barroso, contra Ayuso y el PP por criticar la regularición extraordinaria de migrantes: "Es una torpeza, es comprarle el discurso a Vox"

El politólogo Alán Barroso critica en este vídeo que algunas comunidades del PP, como Madrid o Valencia, hayan recurrido la regularización extraordinaria de migrantes que ha puesto en marcha el Gobierno de España.

Comunidades como Madrid, Aragón, Murcia, Valencia y Baleares recurrirán la regularización extraordinaria de migrantes que ha puesto en marcha el Gobierno de España. El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto para la regularización de las personas migrantes que viven en España sin papeles, con el que planea dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de personas.

"Es curioso que escuchamos Ayuso hablar tanto de nuestros hermanos del pueblo latinoamericano, pero cuando se trata de regularizar a muchos de esos hermanos latinoamericanos que trabajan, viven en Madrid, hacen su vida, de repente los asocian directamente a delincuencia", afirma el politólogo Alán Barroso.

De hecho, señala que el PP esté en contra de esto es "una torpeza": "Es comprarle el relato a Vox, es ser rehén de Vox". Incluso la Iglesia está a favor de esta regularización, "supongo que también insultarán al papa, como Trump", ironiza Barroso.

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