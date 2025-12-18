Alán Barroso analiza el comentario de Óscar Puente criticando a Eduardo Madina: "Forma parte de una pelea interna que lleva mucho tiempo"

El politólogo Alán Barroso explica el posible motivo por el que el ministro de Transportes dedicó unas palabras, no precisamente buenas, al socialista Eduardo Madina por decir que la legislatura está terminada desde hace mucho tiempo. En el vídeo, los detalles.

El socialista Eduardo Madina señaló en una de sus intervenciones en la Cadena SER que esta legislatura había terminado hace mucho tiempo, algo que no sentó demasiado bien al ministro de Transportes Óscar Puente que le contestó sin tapujos en sus redes sociales: "El que está acabado eres tú".

Hay que recordar que Madina se presentó como candidato a las primarias del PSOE en 2014, enfrentándose a Pedro Sánchez y a José Antonio Pérez Tapias. Madina quedó en segundo lugar el 36,15% de los votos, por detrás del presidente del Gobierno.

Es por ello que el politólogo Alán Barroso explica que todo esto forma parte de una "pelea interna" de partido. "Esto forma parte de una pelea interna que lleva mucho tiempo sucediéndose. Porque esta no es la primera vez que seguramente Madina ha atacado a sus compañeros de partido que no son cualquiera, sino que son compañeros de partido contra los que perdió".

"Esto es algo que va más allá, porque se vislumbra lo que venga después, lo que venga después de Pedro Sánchez y es la batalla que se está configurando", remata Barroso. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.