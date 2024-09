Los seis diputados del PNV en el Congreso de los Diputados van a apoyar la iniciativa del PP en la que se insta al Gobierno a reconocer como ganador de las elecciones de Venezuela a Edmundo González Urrutia, actualmente en asilo político en España.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, reconoce a la periodista María Llapart, en directo para Al Rojo Vivo que "espera que no se use la excusa de Venezuela para la pelea interna (PP-PSOE), sino que verdaderamente se esté por intentar conseguir de la mejor manera posible la restauración de la democracia".

No obstante, asegura Esteban que entiende la posición del ministro de Exteriores, José Luis Albares, de "no querer perder la interlocución y sobre todo de poder jugar un papel de intermediación". Tanto es así que reconoce la labor del Gobierno y asegura no poder reprocharle nada.

El Gobierno ha demostrado que podía hacerlo ante esta represión brutal de Maduro, la solicitud de González de ser exiliado. No hay que reprocharle nada al Gobierno porque además, está impulsado que salga la verdad y que se reconozca la victoria de la oposición dentro de la UE", añade el portavoz del PNV.

"La oposición democrática quiere que haya un reconocimiento"

Ahora bien, "hay una cosa evidente", señala Esteban; y es que "la oposición democrática, equivocadamente o no, sí quiere que haya un reconocimiento. Lo que va a hacer el Parlamento no es un reconocimiento jurídico sino un reconocimiento político o moral".

Reconoce por tanto, que "no sabe" si esta votación de reconocer a González como ganador electo de Venezuela, "hará perder a España su posición de intermediación, pero es lo que quiere la oposición democrática venezolana porque cree que así puede ser más productivo y si no es España, tendrán que ser otros países quienes lleven esta interlocución".

De este modo, Esteban tiene muy claro y así lo asegura también a laSexta que "no puede salir vencedor de la votación de hoy un dictador como Maduro que está recrudeciendo la represión en todo el país a raíz de la imposibilidad de demostrar su victoria (tras las elecciones en Venezuela)".

Así, reconoce que el PNV "si no se tuercen las cosas", votará a favor de esa iniciativa del PP: "Espero que la gente sea razonable en sus peticiones y se centre en Venezuela y no las pelas internas de la política española. Insisto en que el Gobierno está haciendo un buen trabajo, discreto, sobre Venezuela", finaliza Esteban, asegurando que "le da igual" si "el PP quiere poner a prueba al PNV".