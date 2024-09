El Congreso de los Diputados vota este martes una proposición no de ley del PP en la que se insta al Gobierno a reconocer como ganador de las elecciones de Venezuela a Edmundo González Urrutia, quien se encuentra desde el domingo en España después de pedir asilo político. Una votación que se solicitó antes del exilio del opositor ya que ahora los 'populares' ha habido un giro en su discurso, asegurando que "la candidata del pueblo venezolano es María Corina Machado".

De hecho, este lunes el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha descolocado dentro y fuera de su partido por su giro sobre el opositor Edmundo González. "Este es el momento de recordar que la candidata del pueblo venezolano es María Corina Machado, que si no encabezó la candidatura fue porque el régimen la inhabilitó para que no ganase y que ella sigue hasta el final, ni se vende ni se rinde ante la dictadura", ha sostenido en clara referencia al líder opositor venezolano.

No obstante, el PP sigue con esta iniciativa porque le servirá para confrontar con el Gobierno en el Congreso de los Diputados con una iniciativa que busca tentar a los socios de Pedro Sánchez. La proposición no de ley podría salir adelante en su integridad o varios de sus puntos, ya que no sólo el PP y Vox reclaman el reconocimiento de la victoria de la oposición venezolana, sino también aliados del gobierno como el PNV y Coalición Canaria.

En una rueda de prensa, su portavoz Borja Sémper ha reconocido que el Grupo Popular "lógicamente" habla con otros grupos parlamentarios y dicho que espera "coherencia" de los partidos, de forma que que no sean "rehenes" de "una estrategia absurda del Gobierno".

El Gobierno no cambia su opinión

Con esta iniciativa, registrada el mes de agosto, el partido de Alberto Núñez Feijóo quiere que el Congreso inste al Gobierno a adopte esta posición y pide el fin de la represión contra las protestas, la liberación de los presos políticos y contribuya a la seguridad personal de María Corina Machado y del propio González Urrutia.

Solicitan asimismo que el Ejecutivo lidere el reconocimiento de González en las instituciones europeas con la meta de que el 10 de enero de 2025 tome posesión como presidente de Venezuela. El PP carga además, en la parte expositiva de la proposición, contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que reprocha su "silencio", un claro ejemplo, dicen, "de esta inaceptable falta de compromiso con la verdad y la justicia".

Tras la llegada del ex candidato presidencial y dirigente opositor a Madrid, el PP insiste en que se reconozca su victoria mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que la posición ante la situación en Venezuela no sufre cambio alguno y sigue exigiendo la presentación de las actas electorales de los últimos comicios presidenciales para que se puedan verificar porque, de lo contrario, no se puede reconocer ninguna supuesta victoria.

Otras votaciones

El pleno del Congreso, con el que se retoma la actividad normal en la Cámara baja, debatirá además este lunes otros dos asuntos de calado, como la crisis migratoria y la financiación autonómica. Este martes se vota una proposición no de ley de Vox para eliminar el subsidio previsto para los menores que no tienen nacionalidad española, un punto del orden del día que previsiblemente servirá a la formación de Santiago Abascal para sacar a colación la crisis migratoria.

También se debatirá una moción del PP para que el Gobierno de cuenta de las previsiones y compromisos adquiridos en torno a la financiación autonómica, un debate abierto tras el pacto entre los socialistas y ERC que contempla una financiación singular para Cataluña y que enfrenta al Gobierno con los populares y las comunidades donde gobierna. Junto a ello, el pleno verá otra moción de ERC sobre la reducción del tiempo de trabajo y una proposición no de ley del PSOE para que se tomen medidas en relación con la práctica de la reduflación.

El Congreso de los Diputados debatirá asimismo el proyecto para la modificación de la Ley Orgánica de Reintegración y Mejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna), con la que se subsanarán las objeciones que puso el Tribunal Supremo para anular el traspaso de las competencias exclusivas de Tráfico a la Comunidad Foral. Esta reforma pactada por los gobiernos español y navarro en la Junta de Transferencias, supone blindar la competencia exclusiva de Navarra en materia de Tráfico y Seguridad vial, que ahora ejercen tanto la Policía Foral como la Guardia Civil.