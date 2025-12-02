Ainhoa Martínez, tajante: "Echar a los corruptos no es asumir responsabilidades políticas en primera persona"

La periodista ha reaccionado a las declaraciones de Sánchez sobre Ábalos, señalando que asumir responsabilidades políticas en primera persona habría sido poner su cargo "a disposición de la militancia".

Ainhoa Martínez ha reaccionado a las declaraciones de Pedro Sánchez sobre José Luis Ábalos reconociendo que retrotraerse al momento en el que le expulsaron no le parece "inteligente" porque el motivo que dieron fue la detención de su mano derecha, Koldo García.

"Si aplicamos esa vara de medir, Sánchez tendría una responsabilidad cuando detienen a Ábalos y Santos Cerdán", ha destacado, explicando que cree que ese es el "gran error" de su discurso, "la asunción de responsabilidades".

"Echar a los corruptos no es asumir responsabilidades políticas en primera persona", ha destacado, indicando que lo habría sido si hubiese puesto su cargo "a disposición de la militancia".

En cuanto a cómo intenta distanciarse de Ábalos, la periodista ha confesado que cree que el presidente del Gobierno podría apelar a un sentimiento de "engaño personal", pero no puede decir que eran desconocidos porque "han compartido muchos momentos íntimos".

