Ainhoa Martínez reflexiona sobre las elecciones en Andalucía: "Obliga al Gobierno a reaccionar y renovar caras"

Las elecciones en Andalucía, el 17 de mayo, agita el tablero político y acelera los tiempos en Moncloa. Ainhoa Martínez apunta a un movimiento estratégico de Juanma Moreno que obliga a Pedro Sánchez a anticipar una remodelación del Gobierno.

En Al Rojo Vivo, la periodista de 'ABC' Ainhoa Martínez analiza la cita electoral en Andalucía y sus efectos en el Gobierno central: "En política, el control de los tiempos es clave. Aquí, Juanma Moreno no solo ha demostrado liderazgo, sino que ha conseguido proyectar la imagen de una María Jesús Montero a la defensiva, que por querer apurar su presencia en el Gobierno ahora se ve obligada a reaccionar con urgencia. Esto fuerza a Pedro Sánchez a adelantar una remodelación que estaba prevista para después de Semana Santa y que tendrá que activar en los próximos días, si no es a finales de esta semana, a comienzos de la siguiente".

Sobre esa remodelación, Martínez apunta que "todo indica que será quirúrgica, un ajuste de caras más que un cambio profundo". No obstante, subraya el peso político de Montero: "Es una figura clave dentro del Ejecutivo. El viernes evitó responder a esta cuestión en rueda de prensa, pero el calendario que manejaba Moncloa —con fechas como finales de mayo o junio— ha saltado por los aires".

"El adelanto ha sido inesperado, incluso dentro de las previsiones, y obliga al Gobierno a reaccionar. Ese cambio de caras es ahora imprescindible", añade.

Martínez destaca además el papel central de la vicepresidenta: "María Jesús Montero lidera las negociaciones dentro del Gobierno. Tiene un enorme peso político tanto en el Ejecutivo como en el partido. Es, en la práctica, la mano derecha de Pedro Sánchez".

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