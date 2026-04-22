Ainhoa Martínez, sobre la propuesta del PSC para prohibir el burka en Lleida: "Lo que condena esta ordenanza es a la exclusión social de las mujeres"

La periodista cuestiona en Al Rojo Vivo la prohibición del niqab y el burka en Lleida. Cree que las multas no cambiarán nada: "Lo más probable es que estas mujeres se queden en sus casas y no puedan salir", advierte sobre su exclusión social.

Ainhoa Martínez, periodista de 'ABC', ha analizado en Al Rojo Vivo la decisión del gobierno en minoría del PSC en el Ayuntamiento de Lleida de llevar al pleno de junio una nueva ordenanza de civismo y convivencia que contempla prohibir el velo islámico integral, el burka y el niqab en espacios públicos y dependencias municipales, con sanciones de entre 400 y 750 euros.

La periodista se ha mostrado crítica con quienes defienden estas prendas en nombre de la libertad religiosa: "El niqab y el burka no tienen nada que ver con la religión y mucho menos con la libertad. Animo a cualquiera que los defienda como símbolo de libertad a que se los pruebe y pase un día entero dentro de uno. En un niqab o en un burka es muy difícil incluso respirar".

Sin embargo, Martínez también ha advertido de las posibles consecuencias sociales de una prohibición de este tipo. A su juicio, la medida podría terminar castigando aún más a las propias mujeres afectadas: "Lo que esta ordenanza puede provocar, si llega a aplicarse, es la exclusión social de estas mujeres".

En ese sentido, ha cuestionado que la sanción vaya a cambiar la realidad de quienes los utilizan: "No sé si piensan que estas mujeres se van a quitar el niqab o el burka para salir a la calle porque se prohíba. Lo más probable es que se queden en sus casas y no puedan salir".

Martínez concluye con una reflexión sobre el impacto de la norma en términos de vulnerabilidad: "Estamos hablando de mujeres a las que se puede condenar a permanecer encerradas en casa, sin poder salir, colocándolas en una posición todavía más vulnerable de la que ya sufren".

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