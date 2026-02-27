Ainhoa Martínez, tras preguntar Álvarez de Toledo por el historial clínico de Sánchez: "Es indigno, se traspasa una línea roja"

Para la periodista de 'ABC', Sánchez convierte la polémica en oportunidad: en su video de TikTok "humaniza la situación, empatiza con pacientes con problemas cardiovasculares y luego refuerza el relato del 'ciclo del bulo'".

Tras la bronca desatada en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la tensión política volvió a ocupar los titulares, esta vez con un enfrentamiento entre Cayetana Álvarez de Toledo y Félix Bolaños. La diputada del PP preguntó a Pedro Sánchez si tenía "un problema de salud".

"Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico", espetó Álvarez de Toledo, una intervención que encendió aún más el debate en el hemiciclo.

Para Ainhoa Martínez, periodista de ABC, ya "hay poco margen para la sorpresa en las sesiones de control, pero ese día estaban especialmente cabreados". Según Martínez, al principio Moncloa trató de desmentir las consultas de los periodistas, "pero después cambiaron el guion y decidieron desmentirlo públicamente", en referencia al mensaje del presidente en X y al posterior vídeo en TikTok.

Respecto al comentario de Álvarez de Toledo, Martínez subraya: "Creo que se pasa una línea roja, creo que es indigno. Me alegra que haya un sector del PP que no vio con buenos ojos ese comentario". Y añade sobre la respuesta del presidente: "Sánchez es capaz de darle la vuelta en ese video de TikTok: humaniza la situación, empatiza con los pacientes que sí tienen problemas cardiovasculares y luego impone el relato del ‘ciclo del bulo’, un relato que el Gobierno intenta instrumentalizar y colocar en la opinión pública".