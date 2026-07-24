Ainhoa Martínez destaca las tres "sensibilidades" que hay dentro del PSOE con respecto a Zapatero: "Una parte ha decidido que hay que soltarle la mano"

Ainhoa Martínez, periodista de ABC, analiza en Al Rojo Vivo el impacto que ha tenido la entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero y cómo ha sido recibida dentro del PSOE.

Tras la entrevista del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en televisión, tras algo más de un mes de su declaración ante el juez, la periodista de ABC, Ainhoa Martínez, asegura que la pregunta que cabe hacerse es si Zapatero sale mejor de la entrevista de lo que entró. "Y la respuesta es que no", afirma, entendiendo, no obstante, que "se ampare en el proceso judicial que hay abierto y que, por ende, tiene que responder ante el juez".

Asegura la periodista que había mucha expectación por las explicaciones del expresidente, porque, realmente, "aquí hay dos tiempos: el judicial y el político mediático". Y es cierto que "el silencio que estaba manteniendo hasta ahora a nivel político-mediático, estaba siendo insoportable. Y eso lo dicen dentro del PSOE y dentro del propio Gobierno, porque no tienen armas para defender argumentalmente a Zapatero, porque él no da respuestas", afirma Martínez, asegurando, además, que tras la entrevista "volvió a haber una insatisfacción y un fraude en las expectativas que había respecto a las respuestas que podía dar".

En el partido, confiesa Martínez, hay tres sensibilidades. Por un lado, están los que cierran filas pase lo que pase, por otro, hay una parte que ya ha decidido que hay que soltarle la mano porque entiende que la situación pinta fatal y que cuanto antes se desligue el PSOE de Zapatero, mejor, y, por último, hay un núcleo importante de gente que todavía confía en Zapatero y que está esperando a que le convenza. "Tras la entrevista no quedaron convencidos", concluye.

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