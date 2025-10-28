Ainhoa Martínez carga contra Mazón: "Hace un año no estuvo donde debía y hoy está donde no debería"

La periodista arremete contra Carlos Mazón por su papel en la tragedia de la DANA y las revelaciones sobre su paradero aquel día: "Su indignidad no tiene fin; debería haber dimitido y no estar en el funeral de Estado".

"Aquel día Mazón no estuvo donde tenía que estar: al frente de la emergencia más trágica para la Comunidad Valenciana. Y hoy está donde no debería estar: debería haber dimitido". Con estas palabras, la periodista Ainhoa Martínez ha sido tajante al analizar la situación del presidente valenciano un año después de la DANA que dejó 229 víctimas mortales.

Martínez se ha referido también a las últimas informaciones conocidas sobre el caso. El president acompañó a la periodista Maribel Vilaplana hasta un aparcamiento tras una larga comida en El Ventorro, lo que desmiente su versión de que se dirigió directamente al Palau. "Su indignidad no tiene fin", ha sentenciado Martínez.

Para la periodista, estos hechos revelan "una despreocupación insoportable, en un momento en el que había valencianos ahogándose, con las vías respiratorias anegadas por el barro". Por eso concluye con firmeza: "Debería dimitir y no debería estar en el funeral".