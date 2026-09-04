Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar: “Es una emergencia humanitaria, no una invasión"

La dirigente de Sumar cuestiona en Al Rojo Vivo el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta y reclama trasladar a la Península a los menores para aliviar la presión sobre la ciudad.

En Al Rojo Vivo, Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar, ha cuestionado el matiz introducido por Pedro Sánchez al referirse a la actuación de Marruecos durante la crisis migratoria de Ceuta. El presidente evitó señalar directamente al país vecino y aseguró que, "de momento, Marruecos no está" entre los responsables de lo ocurrido.

Vidal considera que esa posición "se queda corta" y cree que todavía debe determinarse qué papel desempeñó Marruecos y si su actuación respondió a una decisión deliberada o a una omisión.

"Lo que está por dilucidar es hasta qué punto Marruecos ha actuado por omisión o por decisión y hasta qué punto han habido otros agentes internacionales que también han participado de esta operación", ha señalado.

La portavoz de Sumar ha pedido, no obstante, centrar ahora los esfuerzos en aliviar la situación de las personas que continúan en Ceuta y, al mismo tiempo, descongestionar una ciudad que, a su juicio, carece de capacidad para afrontar por sí sola la llegada masiva de migrantes.

Vidal ha reclamado que los menores sean trasladados cuanto antes a la Península y ha asegurado que existen plazas disponibles en otras comunidades autónomas. Según ha explicado, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha localizado unas 500 plazas que podrían utilizarse para acoger a menores.

A su juicio, trasladar a estas personas no supone elegir entre los derechos de los migrantes y los de los ceutíes. "La misma solución que es para los derechos humanos es para el pueblo de Ceuta", ha defendido.

También ha rechazado el discurso del PP que, según ha dicho, contrapone la protección de los ceutíes con la atención a los migrantes. "Ya está bien de este maniqueísmo, ya está bien de intentar instalar una polaridad que no es real", ha afirmado.

Vidal ha insistido además en que los expedientes deben estudiarse individualmente y ha recordado que entre las personas llegadas a Ceuta puede haber potenciales solicitantes de asilo. "No hace falta venir con mecheros. No hace falta inventar la rueda, hace falta cumplir las leyes y además defender los derechos humanos", ha concluido.

Vidal carga contra la política migratoria europea

La dirigente de Sumar también ha reaccionado a las declaraciones del nuevo ministro de Obras Públicas de Marruecos, que ha reivindicado Ceuta y Melilla como territorios marroquíes.

Para Vidal, no se trata de una novedad: "Pues qué sorpresón, ¿verdad? ¿Dónde está la noticia? Marruecos nunca ha reconocido como propios ni Ceuta ni Melilla".

La portavoz ha aprovechado para cuestionar la estrategia europea de externalización del control migratorio y los acuerdos con Marruecos y Turquía. A su juicio, Europa ha cometido un error al delegar la gestión de sus fronteras en terceros países.

"¿En qué momento Europa se creyó que podía externalizar la gestión de las fronteras, pagando a Marruecos y a Turquía la responsabilidad de la gestión de estas fronteras?", ha planteado.

Vidal ha reclamado autocrítica tanto al PP como al PSOE por las políticas migratorias impulsadas a escala europea y ha defendido que la solución inmediata para Ceuta pasa por trasladar a los migrantes a la Península mientras se estudian sus expedientes.

"Por no ver las cosas que no nos gustan, no desaparecen", ha advertido.

"Lo que hace falta es reaccionar"

Preguntada por si considera que debería producirse alguna dimisión o cese dentro del Gobierno por la gestión de la crisis, Vidal ha evitado reclamar responsabilidades concretas y ha pedido actuar de inmediato.

"No, yo creo que lo que hace falta es reaccionar", ha respondido.

La dirigente de Sumar ha centrado su crítica en el bloqueo de la distribución de los menores entre las comunidades autónomas y ha reclamado al Gobierno que utilice las plazas disponibles.

"Son seres humanos con derechos humanos, exactamente igual que la población de Ceuta. No me importan más ni unos ni los otros, ni me importan menos los unos que los otros. Me importan igual", ha defendido.

Preguntada específicamente por si cesaría al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Vidal tampoco ha reclamado su salida. Ha insistido en que la prioridad debe ser sacar de la calle a los menores que permanecen en Ceuta.

"Son niñas menores de edad, necesitan una cama, un colchón. Son cosas muy sencillas que yo creo que cualquiera puede entender", ha afirmado.

Vidal ha defendido además la actuación de la Guardia Civil durante la llegada masiva de personas a Ceuta y ha rechazado frontalmente que pueda hablarse de una "invasión".

"Esto no es una invasión, es una emergencia humanitaria", ha sentenciado.

La portavoz de Sumar ha recordado que las imágenes mostraron a agentes de la Guardia Civil auxiliando a personas exhaustas y ha cuestionado qué habría ocurrido si se hubiera respondido a la llegada masiva de personas como si se tratara de una operación de carácter militar.

"Qué tipo de invasión es esta?", ha preguntado.

Según Vidal, la prioridad ahora es reducir la presión sobre Ceuta, trasladar a los menores y a quienes puedan tener derecho a protección internacional y abordar la crisis desde el cumplimiento del derecho internacional.

"Descongestiona Ceuta. Bajemos los decibelios, trabajemos conforme al derecho internacional y en respeto a los derechos humanos", ha resumido.

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