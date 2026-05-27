Aimar Bretos, sobre la entrada de la UCO en Ferraz: "Lo más urgente es que el PSOE explique qué papeles le han pedido en la operación"

El periodista ha pedido prudencia ante la investigación en Ferraz y ha considerado desproporcionadas las comparaciones con el caso Kitchen. El periodista insiste en que el PSOE debe aclarar cuanto antes qué busca exactamente la UCO en su documentación.

Aimar Bretos, periodista y presentador de 'La noche de Aimar', ha analizado la operación de la Guardia Civil en el interior de la sede del PSOE en Ferraz y ha reclamado una respuesta inmediata por parte de los socialistas para aclarar qué documentación han solicitado los agentes de la UCO en el marco de la investigación por la trama de Leire Díez.

Durante su intervención, el periodista ha defendido que el PSOE debe explicar cuanto antes qué facturas y papeles han sido requeridos por los investigadores y sobre qué parte concreta de su actividad económica se centra ahora el foco de la Guardia Civil. "Yo creo que lo más urgente ahora mismo es que el Partido Socialista salga y explique exactamente qué documentos le ha pedido la Guardia Civil, porque el PSOE es quien sabe ahora mismo qué facturas, qué papeles les han pedido los agentes de la UCO y, por lo tanto, qué es exactamente lo que están buscando", ha señalado.

Bretos ha insistido además en que esas explicaciones son fundamentales no solo para el propio PSOE, sino también para la salud democrática. "Yo confío, yo espero, en que el Partido Socialista tenga una explicación verosímil para todo esto, no por el Partido Socialista, sino por el sistema democrático. Es muy importante que no haya sospechas de que aquí pueda estar pasando lo que sabemos que pasó hace diez años", ha añadido.

El comunicador también se ha detenido en las declaraciones de Miguel Tellado y en la comparación que algunos sectores están haciendo entre este episodio y el caso Kitchen. A su juicio, ambas situaciones tienen dimensiones completamente distintas. "Esta comparación que se está haciendo entre lo poquísimo que sabemos hasta ahora de esta entrada en Ferraz con la Kitchen me parece una comparación absolutamente fuera, no de lugar, pero sí de tamaño", ha afirmado.

Para reforzar esa idea, ha recordado algunos de los testimonios escuchados durante la comisión de investigación sobre la Kitchen en el Congreso. "En la Kitchen nosotros escuchamos en una comisión de investigación en el Congreso a un agente de policía que se dedicaba a hacer seguimientos a lobos solitarios y que contó que le habían sacado de ahí para ponerle a seguir a la mujer de Bárcenas. Eso no es lo que estamos oyendo hasta ahora, por lo menos", ha explicado.

Bretos ha terminado insistiendo en la importancia de que el PSOE tome la iniciativa comunicativa antes de que sean otros quienes marquen el relato público sobre lo sucedido. "Aquí quien tiene que dar las explicaciones es el Partido Socialista, porque cada minuto que tarda en explicar qué es exactamente lo que le han pedido y cuáles son sus explicaciones acerca de ese contenido, es tiempo en el que el relato lo van a fijar los demás".

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