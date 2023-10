La sindicalista Afra Blanco asegura que ella tiene claro que la solución en Cataluña siempre ha de pasar por un solución política. Es por ello que siempre que sea, evidentemente, dentro de la Constitución "no ve mal laamnistía".

Porque "nadie nos obliga a creer en la Constitución española todos estamos obligados a cumplirla", añade Blanco, insistiendo en que "desde el primer día he defendido que la solución tiene que ser política. ¿Se le tiene que llamar amnistía? Personalmente, no lo sé. Lo que sé es que, tanto si me gusta como si no la Constitución, tiene que ser acatada. Y para mí ya no hay más debate". Porque "esto no va de si me cae bien o no Puigdemont, sino de una una solución".

Es la amnistía una de las condiciones que ponen los dos partidos independentistas catalanes de Junts y ERC para dar el sí a un Gobierno de Pedro Sánchez y es lo que los actores de la negociación parecen estar dialogando, sin saber todavía y de momento, nada.