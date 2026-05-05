Afra Blanco: "¿Por qué pide el PP que Aldama, el jefe de la trama, no entre en prisión? Es un puñetero escándalo"

En Al Rojo Vivo, la sindicalista analiza la declaración de José Luis Ábalos ante el Supremo y carga contra el Partido Popular por pedir, según denuncia, evitar la prisión de Víctor de Aldama, "jefe de la trama".

En Al Rojo Vivo, la sindicalista Afra Blanco analiza la declaración ante el Tribunal Supremo de José Luis Ábalos, quien fuera el todopoderoso número dos del partido, así como las reacciones políticas que ha provocado.

Entre ellas, la del portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, que reconoció que "no es agradable ver a Ábalos sentado declarando en el juicio de las mascarillas", aunque subrayó que "la justicia debe actuar". Desde el PSOE insisten en que actuaron "con contundencia" desde el primer momento y, al mismo tiempo, critican lo que López calificó como "el circo mediático" impulsado por el Partido Popular.

Sobre esta cuestión, Blanco fue especialmente contundente: "Vamos a ver: hay tres personas sentadas. Tres. Y dos de ellas pertenecían al Partido Socialista. Eso es evidente. Pero es que hay una tercera. Esto es un puñetero escándalo".

A continuación, lanza una pregunta directa al Partido Popular: "Que alguien me lo explique, sinceramente. ¿Por qué el Partido Popular, según la acusación de la OCU, está pidiendo que el presunto cabecilla de la trama, Víctor de Aldama, no entre en prisión? ¿Alguien puede explicarlo?".

Blanco va más allá y cuestiona: "¿Cómo puede ser que a un señor que presuntamente ha defraudado a Hacienda, que presuntamente formaría parte de una organización criminal y que debe millones de euros a las arcas públicas, el Partido Popular le esté pidiendo que no entre en la cárcel? ¿Qué explicación tiene eso, si no es que, a cambio de lanzar acusaciones y embarrarlo todo, se busca que ‘mierda que algo queda’?".

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