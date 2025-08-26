Ahora

Afra Blanco: "Que el PP hable de que no hay coordinación teniendo al MITECO o al CLIF es culpa del propio PP"

En plena crisis de incendios, la sindicalista Afra Blanco cargó contra el PP en Al Rojo Vivo: "Presentar cifras falsas sobre los pirómanos es culpa del PP. Están mintiendo y engañando a la ciudadanía".

Afra Blanco ha sido contundente en Al Rojo Vivo al cargar contra el Partido Popular en plena crisis de los incendios. Para la sindicalista, el PP está utilizando la tragedia como arma política y "mintiendo deliberadamente a la ciudadanía".

"El PP está mintiendo. Es culpa del PP. Que presenten cifras falsas sobre los pirómanos, es culpa del PP. Que el PP está haciendo creer a la gente… dentro de poco veremos a Feijóo presentando ayudas que pertenecen a las comunidades autónomas porque también tienen que habilitarse, como si fuera la defensa del PP y como si el Gobierno no tuviera reflejadas esas ayudas, es culpa del PP".

Además, ha criticado con dureza el discurso popular sobre la supuesta falta de coordinación en la gestión de los incendios: "Que el Partido Popular hable de que no hay coordinación, teniendo al MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica) o al CLIF (Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales), es culpa del propio PP".

