Afra Blanco, tras la nueva diligencia del juez Peinado: "Cada vez que pasa algo con la pareja de Ayuso, aparece Peinado"

La sindicalista ha reivindicado la presunción de inocencia de Alberto González Amador, pero ha aprovechado para lanzar una crítica política a Isabel Díaz Ayuso al comparar los ingresos investigados con los contratos millonarios adjudicados a Quirón.

Afra Blanco se pronuncia en Al Rojo Vivo sobre la situación de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso:"Lo primero que dirías es que Garamendi se aparte, porque llega González Amador, un ser humano que ha sido capaz de levantar una empresa y pasar de facturar 30.000 euros a un millón y medio de euros".

A continuación, deja dejar clara su posición respecto al procedimiento judicial: "Presunción de inocencia, por supuesto, y toda la del mundo". Sin embargo, aprovecha para establecer una comparación política: "Cuatro millones y medio de euros en tres años no son nada comparados con los 7.000 millones que Isabel Díaz Ayuso paga a Quirón".

Blanco critica además las especulaciones que, a su juicio, se han realizado en otros casos y plantea una reflexión en el mismo tono: "También podríamos hacer hipótesis, como se ha hecho con Zapatero, y preguntarnos si las hijas de Zapatero o Julito son los testaferros de Isabel Díaz Ayuso. O, quién sabe, igual hasta González Amador tiene algo que ver con Isabel Díaz Ayuso".

Por último, cuestiona la actuación del juez Juan Carlos Peinado y la coincidencia temporal de algunas de sus decisiones. "¿Cómo interpretamos lo de Peinado? Cada vez que pasa algo relacionado con González Amador o con Isabel Díaz Ayuso, aparece Peinado. Mientras tanto, seguimos esperando las medidas cautelares", concluye.

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