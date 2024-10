El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos en relación con la investigación contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, acusado de fraude fiscal y falsedad documental.

Afra Blanco ha señalado que cree que en este asunto es importante no olvidar "de dónde venimos". "Venimos de una presunta oferta de la Fiscalía a González Amador. La Fiscalía sale diciendo que esto no es cierto", ha recordado.

Ahora, ha indicado que lo que tenemos es que el Supremo "abre una causa por desmentir bulos" que han sido lanzados "desde, entre otras esferas, la propia política".

La sindicalista ha apuntado que la información de los correos electrónicos personales de la defensa de González Amador por los que está siendo investigado el fiscal general, ya "estaba publicada por varios medios".

"Que todo evolucione como tenga que evolucionar, pero me gustaría que no perdiéramos el foco y no olvidemos que tenemos un bulo que no es cierto", ha pedido. "A partir de un bulo, aquel que trata de defenderse encima va y la tiene liada parda", ha criticado.