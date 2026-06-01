Afra Blanco: "Una democracia no puede avanzar si no establece límites para combatir cualquier forma de corrupción en la política"

La sindicalista ha criticado la falta de medidas efectivas contra la corrupción ocho años después de la llegada de Pedro Sánchez al poder. La colaboradora lamenta que las promesas de regeneración democrática de 2018 no se hayan traducido en reformas para reducir los riesgos.

Afra Blanco ha reflexionado sobre los ocho años transcurridos desde la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, en un contexto marcado por las investigaciones y los escándalos de corrupción que rodean al Gobierno. La sindicalista ha defendido la necesidad de reforzar los mecanismos de control para combatir estas prácticas y ha lamentado la falta de avances en esta materia durante los últimos años.

"Una democracia no puede avanzar si no establece límites, medidas y actuaciones que reduzcan cualquier tipo de comportamiento corrupto en el ámbito político", ha afirmado.

Blanco ha echado la vista atrás para recordar el contexto de 2018, cuando el Ejecutivo de Sánchez llegó al poder tras una moción de censura motivada precisamente por los casos de corrupción que afectaban al Gobierno de Mariano Rajoy. "Nos encontrábamos ante una situación de corrupción y ante un nuevo Gobierno que venía, en teoría, a poner coto y a limitar cualquier riesgo", ha señalado.

Sin embargo, se ha preguntado qué ha sido de aquellas promesas de regeneración democrática. "La cuestión es dónde están esas medidas. No están", ha denunciado. En su opinión, existe un creciente cansancio ciudadano ante la sucesión constante de escándalos políticos: "Los ciudadanos están hartos de los titulares y de que cada Gobierno termine siendo investigado, con más o menos motivos".

Asimismo, ha reivindicado la importancia de la crítica, la fiscalización y la exigencia democrática como herramientas esenciales para fortalecer las instituciones. "No se ha hecho nada para reducir los riesgos de corrupción. Nada. Y eso no es aceptable después de tantos años. Es una cuestión que nos afecta a todos como sociedad", ha concluido.

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