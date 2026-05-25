Afra Blanco avisa a Junts per Catalunya: "Si apoya una moción del PP, se acabó Junts"

La sindicalista descarta que Junts per Catalunya o el Partido Nacionalista Vasco apoyen una moción de censura y cree que Pedro Sánchez "va a aguantar hasta 2027".

Afra Blanco ha defendido que una eventual moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez choca de frente con la "ética de la responsabilidad" de los socios parlamentarios, especialmente de Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco.

Durante su intervención, Blanco sostiene que tanto Junts como el PNV tienen límites políticos y electorales que les impiden respaldar una iniciativa encabezada por el Partido Popular, y mucho más si en la ecuación participa Vox.

"Si Junts apoya una moción liderada por el PP, se acabó Junts en Cataluña", afirma, recordando que el partido afronta próximamente elecciones municipales y compite en un contexto marcado todavía por el recuerdo del procés y por el auge del independentismo más duro. En su opinión, la formación catalana "no puede apoyar nada liderado por el Partido Popular y, por supuesto, nada donde esté Vox", una posición que, asegura, comparte también el PNV.

La tertuliana también se ha mostrado convencida de que Sánchez resistirá hasta el final de la legislatura. "El presidente va a aguantar hasta 2027", asegura, antes de defender la estrategia política del jefe del Ejecutivo frente a las investigaciones que afectan a su entorno.

Según explica, Sánchez "está aguantando desde el primer momento la defensa sobre tres figuras concretas": Begoña Gómez, el hermano del presidente y José Luis Rodríguez Zapatero.

Sobre el expresidente socialista, la tertuliana insiste en que, pese a la gravedad de las acusaciones conocidas, los informes difundidos hasta ahora no aportan pruebas concluyentes. "Una acusación tan grave requiere pruebas definitivas y, por el momento, no las conocemos", subraya, en referencia a las investigaciones policiales que afectan al entorno del Gobierno.

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