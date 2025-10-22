Afra Blanco, sobre la crisis de vivienda: "En los últimos 10 años los precios de compra y venta de la vivienda han subido un 77% y lo de los salarios un 22%"

En Al Rojo Vivo, la sindicalista ha resaltado que "estamos ante una emergencia que no ha sido tratada en los últimos 40 años y que requiere que la vivienda deje de ser tratada como un activo financiero sin límites y se reconozca como un derecho fundamental".

El problema de la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones de los españoles y ha vuelto a poner el tema en el foco tras el polémico spot del Ministerio de Vivienda. Lejos de ofrecer soluciones o un mensaje esperanzador, la campaña, con la pregunta "¿Cómo imaginas tu futuro?", mostraba a tres personas de 55 años compartiendo piso, lo que generó un intenso debate sobre la situación habitacional.

En Al Rojo Vivo, la sindicalista Afra Blanco se ha sumado a la discusión con un dato que calificó de indignante: "En los últimos 10 años, los precios de la vivienda han subido un 77%, mientras que los salarios solo lo han hecho un 22%",

Centrándose en la situación de Madrid, Blanco ha añadido: "Para comprar una casa en Madrid necesitas 20 años de salario íntegro. Si destinas un 40% de tus ingresos al pago, necesitarías entre 45 y 50 años de salario neto".

Por ello, ha exigido medidas urgentes: "Estamos ante una emergencia que no ha sido tratada en los últimos 40 años y que requiere que la vivienda deje de ser tratada como un activo financiero sin límites y se reconozca como un derecho fundamental".

