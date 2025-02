La 'advertencia' de Morodo a Mazón: "Debería saber que la información sobre lo que hizo esa tarde (DANA) está en manos de gente que sabe lo que pasó"

"Carlos Mazón ha venido a Madrid a intentar abrir una operación de limpieza de imagen que está perdida de inicio. Es como predicar en el desierto", afirma Carmen Morodo, periodista y subdirectora de La Razón, después de escuchar de nuevo las explicaciones que el president ha dado sobre lo que estaba haciendo la tarde de la DANA. Ha asegurado que hizo no sé cuántas llamadas y que estuvo localizado.

Las decisiones que tomó y las que no tomó, subraya la periodista, fueron "equivocadas". "El president de la Generalitat debería saber, y si no, se equivoca también, que la información sobre lo que pasó en aquellas horas sobre las que él mantiene el misterio (desde que entra en El Ventorro, sale y va a otro sitio...) se tiene. Esa información está ya en manos de gente que sabe lo que pasó", afirma Morodo.

"Y si esa información aún no se ha filtrado es porque están dejando que se cueza en su propia salsa", añade la periodista. Por tanto, según Morodo, lo que tendría que haber intentado la dirección del PP que hiciese es que cuando él anunció que se quedaba era yo me quedo, pero me quedo porque me voy y solo voy a gestionar la reconstrucción. "Y se acaba el problema", concluye. En el vídeo, podemos ver al detalle su intervención.