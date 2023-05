Se espera que la Fed decida un alza de 25 puntos básicos en la continua escalada de los tipos que están llevando a cabo los dos grandes bancos centrales con motivo de la inflación. El periodista económico José María Camarero ha explicado en Al Rojo Vivo que "todo parece que el BCE también subirá los tipos hasta el 4%".

"La gente se pregunta por qué nos están exprimiendo con los tipos de interés... lo cierto es que el BCE no tiene tan claro que la inflación esté controlada", ha aseverado el experto, que ha indicado que estamos en más de un 4% y se puede terminar el año en más de un 3% a pesar de que el BCE quiere reducirla hasta el 2%.

"Por muy mal que suene, de lo que se trata es de constreñir un poco la economía, que estemos más apretados y no gastemos tanto. Así los precios tenderán a bajar, pero eso no está ocurriendo porque la economía en general va bien, porque se sigue generando empleo, por lo que tendremos que seguir apretándonos el cinturón con las hipotecas y los créditos", ha zanjado el experto, que ha afirmado que no será una subida tan acusada como las anteriores, pero que seguirá creciendo.