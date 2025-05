El abogado Carlos Castillo contradice a Ayuso y aclara por qué se reabre la causa de las residencias: "Nace de una nueva denuncia"

Isabel Díaz Ayuso ha respondido a la imputación de dos ex altos cargos de su Gobierno por los llamados "protocolos de la vergüenza" en residencias durante la pandemia, señalando que la Fiscalía ha reabierto una causa previamente archivada. Sin embargo, el abogado Carlos Castillo, parte del equipo que presentó la denuncia, ha aclarado que esta se basa en una nueva acusación presentada en octubre, distinta de la archivada en 2021. Los imputados, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, enfrentarán cargos por denegación discriminatoria del servicio sanitario. Castillo subraya que estas acciones discriminatorias contra residentes vulnerables deben ser investigadas.

Isabel Díaz Ayuso ha reaccionado a la imputación de dos ex altos cargos de su Gobierno por los protocolos de la vergüenza en residencias durante la pandemia, señalando que ella lo único que sabe sobre este tema es que la Fiscalía "ha cambiado de opinión" y ha reabierto una causa que "estaba archivada".

Un argumento que el abogado Carlos Castillo, que junto a Alejandra Jacinto y Eduardo Ranz forma parte del equipo jurídico que ha presentado la denuncia con la que se ha reabierto este caso, ha desmontado en Al Rojo Vivo.

"Esto nace de una nueva denuncia colectiva que se interpuso en octubre", ha destacado el abogado, aclarando que lo que está archivado es una denuncia interpuesta en 2021 a los médicos de las residencias que "habían llevado a cabo una denegación del deber del socorro" por no atender a esas personas.

Ahora, el motivo por el que el director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los 'protocolos de la vergüenza', Carlos Mur, y, el coordinador del llamado 'protocolo técnico', Francisco Javier Martínez Peromingo, que más tarde sustituyó a Mur han sido imputados, es por una nueva denuncia presentada en octubre. "Se reabre por un delito distinto, el de denegación discriminatoria del servicio sanitario", ha detallado.

Además, ha destacado que está también dirigida a personas diferentes. "En este caso, se interpone contra aquellas personas que acordaron esa decisión política de establecer esos protocolos", ha indicado.

Carlos Castillo ha confesado que esperan que los dos ex altos cargos aclaren la dinámica por la que realizaron esos acuerdos. "No sabemos si explicarán qué estaba pasando en las oficinas donde tomaban esos acuerdos o mirarán para otro lado", ha reconocido, recordando que no está obligados a decir la verdad al haber sido llamados a declarar como investigados.

Por su parte, él ha indicado que tienen claro que "se discriminó" a las personas que se encontraban en las residencias madrileñas, negándoles su derecho a una asistencia sanitaria y no atendiéndoles médicamente. "Eso es un delito. Esa decisión debe ser perseguida e investigada", ha zanjado.