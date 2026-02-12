El monólogo de Susi Caramelo y el amor a los 45: "Estás a dos telediarios de conformarte con cualquier mierda"

La humorista convierte su nueva relación en material de alto riesgo romántico. En 'Especialita', Susi Caramelo dispara contra el amor y la presión de la edad sin bajar el listón (ni las expectativas).

"Alucino que me hayan encomendado a mí esta misión, que tengo 45 años y he empezado con un novio nuevo, otra vez", arranca Susi Caramelo en su monólogo de 'Especialita', el programa especial donde se celebra el amor a vísperas de San Valentín. "Lo mío es ludopatía", bromea la cómica, asegurando que ella no apuesta por cualquier cosa: "No pienso bajar más el listón".

Para Susi, el amor es un tema "muy serio" y, sobre todo, uno en el que "no hay que conformarse". "Mirad a Letizia: si se hubiera conformado con el primero, seguiría casada con el tío de la barba y, sin embargo, ahí la tenemos, ¡casada con el rey y viviendo en un palacio!", suelta. "Con lo que cuesta encontrar casa hoy en día, ¡eso sí que es un dos por uno!".

La humorista asegura que, pasada la barrera de los 40, el panorama sentimental parece un solar: "Todos los tíos están pillados, son gays o han palmado". Y añade el verdadero drama generacional: "El problema es que a todas nos gustan los mismos: altos, guapos, musculosos...". Algunos la tachan de superficial, pero ella lo tiene claro: "Dicen que lo importante es la personalidad, ¡pues para ti todos y así no nos peleamos!".

"Si no has encontrado novio con 45 años, sabes que estás a dos telediarios de conformarte con cualquier mierda", remata. Eso sí, tiene una línea roja clara: "No quiero ser como Meryl Streep en 'Los puentes de Madison', que encontró el amor a los 65 años. "¡A esa edad eso no es amor, es compañía! De pronto aparece el hombre de tu vida y no te acuerdas ni de cómo se besa con lengua".

En el vídeo sobre estas líneas, Susi Caramelo carga contra todo: bodas, maternidad, relaciones y esa franja de edad en la que el algoritmo ya te sugiere seguros en lugar de citas.

