Manuel Jabois, sobre cómo buscar pareja en apps "deja poco margen al azar": "Pones todos tus superpoderes"

Susi Caramelo abre el debate junto a Valeria Vega, Manuel Jabois y Eduardo Navarrete sobre si buscar pareja online resta espontaneidad y magia a los encuentros.

Un alto porcentaje de gente que busca pareja en apps citas y muchas la encuentran. "¿No creéis que así le dejamos poco margen al azar?", pregunta Susi Caramelo a los invitados de este especial de San Valentín.

Para Valeria Vegas, estas aplicaciones son "de vaga": "Te lo ponen todo muy fácil, vas directo a tiro hecho". Manuel Jabois admite que nunca ha tenido "relaciones estables" a través de redes o apps, porque, en su opinión, limitan el factor sorpresa:"Me gusta salir a la calle y ver qué pasa". Con estas plataformas, asegura, "pones todos tus superpoderes sobre la mesa". "Y lo bonito también es ir descubriendo".

Valeria añade que los perfiles en apps muestran tanto lo que te gusta como lo que no, que terminan siendo casi "una selección con poca verdad". "Buscas algo de manera tan predeterminada que falta la improvisación, esa magia de que te guste hasta el defecto de alguien", concluye la actriz.

