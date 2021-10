Los Pandora Papers consisten en 2,94 Terabytes (la mayor filtración de la historia) proceden de una única fuente, una persona que decidió que la estructura creada por catorce despachos dedicados a crear sociedades offshore en paraísos fiscales tenía que salir a la luz y decidió compartir toda esta información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La investigación ha contado con laSexta y El País como socios españoles.

"Esta información nos la proporcionó una fuente a la que conocíamos desde hace bastante tiempo pero con la que nunca nos habíamos encontrado", explica el director del ICIJ, Gerard Ryle. "Cuando pude hablar finalmente con esta persona, me di cuenta de que esto iba a ser más grande que cualquier otra cosa que hubiéramos visto", subraya el responsable del Consorcio.

¿La razón de la filtración? "La fuente quería que estos documentos fueran públicos y estuvieran disponibles para los gobiernos de todo el mundo. Y la mejor manera de hacerlo era acudiendo a los periodistas", detalla.

Hasta 14 bufetes implicados

Se han obtenido documentos de hasta 14 bufetes dedicados a la apertura de sociedades en paraísos fiscales. En concreto, estos son los despachos cuyas prácticas se desvelan en los Pandora Papers: All About Offshore Limited (AABOL); Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), Alpha Consulting Limited (Alpha), Asiaciti Trust Asia Limited, CCS Trust Limited (antes Commonwealth Corporate Services Limited), CIL Trust International Inc (Cititrust), Commence Overseas Limited (Commence BVI), Demetrios A. Demetriades LLC (DAD Law), Fidelity Corporate Services Limited, Glenn D. Godfrey and Company, LLP, Il Shin Corporate Consulting Limited, Overseas Management Company, Inc (OMC) y Trident Trust Company Limited.

Para la parte española de la investigación las consultoras más relevantes han resultado ser el panameño Alcogal y Trident Trust, en las Islas Vírgenes Británicas, ya que gran parte de los clientes nacionales han creado sus sociedades offshore gracias a sus servicios.

Además, Trident Trust es el proveedor del que se han obtenido más documentos: más de 3 millones de archivos. Este despacho es un viejo conocido en el mundo offshore: se trata del gestor que ayudó a montar la sociedad de la familia del exalcalde de Barcelona Xavier Trías cuya vinculación desveló laSexta en los Papeles del Paraíso.