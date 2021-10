Flavio Briatore, director deportivo de Renault durante la época dorada de Fernando Alonso, y Bernie Ecclestone, el hombre más poderoso de la Fórmula 1 hasta su dimisión hace casi ocho años, están más unidos de lo que parece, y no solo por los motores.

Hay celebridades que utilizan sociedades offshore para ocultar ingresos a sus respectivos fiscos. Otras las aprovechan para comprar yates o jets privados, como Julio Iglesias. Gracias a los Pandora Papers hemos descubierto que Ecclestone y Briatore usaron una de estas sociedades en paraísos fiscales para hacerse con un club de fútbol en Londres en el año 2007. Así lo revelan los documentos en los Pandora Papers consultados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), en el que participan laSexta y El País.

Ambos 'mandamases' se unieron y usaron una empresa registrada en Islas Vírgenes Británicas, Sarita Capital Investment, para comprar Queens Park Rangers en 2007 por unos 25 millones de euros. En ese momento el club estaba endeudado y no había jugado en la Premier League de Inglaterra durante más de una década.

Redes de poder y fútbol

Esta compra va en la línea de ciertos movimientos que llevamos años viendo en el mundo del fútbol: la deslocalización de la propiedad del equipo como una extensión de la creciente riqueza del fútbol. Cada vez son más los clubes que son absorbidos por personas con alto poder adquisitivo que disponen se una red de empresas en el extranjero.

De hecho, y según se puede ver en los documentos a los que ha tenido acceso el ICIJ, una red de este tipo estaba involucrada cuando, ya en 2011, Ecclestone y Briatore buscaban vender su participación en el club. Según la información recabada, finalmente fue Tony Fernandes, fundador y ex de AirAsia, Propietario del equipo de F1 Lotus, quien compró el equipo a través de una empresa de Malasia.

De los documentos analizados por Pandora Papers, los que se corresponden con el período previo a la venta revelan hasta qué punto el club Queens Park era propiedad de entidades extraterritoriales. En concreto, los archivos filtrados incluyen una hoja de "condiciones de venta" de febrero de 2011 en la que una empresa con sede en Jersey, Exelixi Ltd., acordó comprar las acciones de Ecclestone y Sarita Capital del equipo -las acciones de Briatore eran parte de la participación de Sarita-.

De acuerdo con esta información, el acuerdo propuesto también incluía la compra de préstamos que Ecclestone, Sarita y otras cuatro empresas extraterritoriales -con sede en Islas Vírgenes Británicas, Chipre y Delaware- habían hecho al club.

¿Quién es el dueño de Exelixi Ltd.?

Los documentos investigados no revelan, sin embargo, qué sucedió con este acuerdo o quién es el propietario detrás de Exelixi Ltd. Preguntado a este respecto, Fernandes ha asegurado al ICIJ que no tiene conexión con la mencionada empresa y que no es propietario de ninguna compañía en Jersey. Ahora bien, los estados financieros del club de fútbol muestran que Fernades finalmente utilizó su empresa malaya, que ahora se llama QPR Asia Sdn. Bhd., para comprar las acciones de Ecclestone y Sarita y hacerse cargo de los préstamos del club.

Los archivos tampoco indican si Ecclestone y Briatore obtuvieron ganancias con la venta, pero el club registró pérdidas cada año mientras que ellos fueron los dueños, según los informes anuales del equipo. ¿Qué sentido tuvo entonces la compra? Los expertos en impuestos consultados por el ICIJ explica que tales pérdidas podrían compensarse con los ingresos personales de Ecclestone y Briatore, que redujeron sus facturas de impuestos.

En una entrevista telefónica con ICIJ, Ecclestone no ha sido capaz de dar detalles específicos sobre Sarita Capital o la compra y venta del equipo londinense. El magnate asegura que se involucró en el negocio como un "favor" a Briatore y que su nombre se utilizó principalmente para atraer a otros inversore al club.

El multimillonario, que ya cuenta 90 años, también dijo que Briatore y otros inversores eran más optimistas sobre las perspectivas deportivas del club. La realidad es que Queens Park Rangers ha jugado tres temporadas en la Premier League en la última década y ha terminado en el último lugar en dos de ellas.

"El único que no estaba muy emocionado con el fútbol era yo, porque soy realista", ha asegurado Ecclestone a ICIJ. Briatore, por su parte, no ha respondido a las repetidas solicitudes de información de ICIJ.

Salpicados por el escándalo

Esta no es la primera vez que se vincula a estos dos magnates con negocios turbios. Ambos hombres se han enfrentado previamente al escrutinio por sus transacciones financieras en el extranjero. Ecclestone resolvió una investigación de nueve años por parte de las autoridades fiscales de Reino Unido en 2008 y pagó unos 86 millones de euros para poner fin a un juicio por soborno en Alemania en 2014. Negó haber actuado indebidamente en ambos casos, que incluían acusaciones relacionadas con los fideicomisos extraterritoriales de su familia.

En 2018, Briatore fue condenado por no pagar casi cinco millones de euros en impuestos por la compra de un yate que, según los fiscales, poseía a través de una empresa offshore. Briatore apeló el fallo, pero un tribunal ordenó la venta del yate y Ecclestone lo compró en una subasta por casi 8 millones de euros.

Briatore y Ecclestone tampoco son los únicos hombres ricos que poseen equipos de fútbol a través de empresas registradas fuera de Reino Unido. En un informe de 2018 sobre la propiedad offshore en el deporte, Tax Justice Network encontró que aproximadamente uno de cada cuatro clubes en Inglaterra y Escocia tenía participaciones significativas en la propiedad fuera de Reino Unido.