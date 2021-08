El cantante Dani Martín ha cargado duramente contra Francisco Rodríguez Iglesias, más conocido como Arévalo, tras sus indignantes declaraciones homófobas en una entrevista.

"Un hombre de verdad es un hombre que no es gay", dijo el cómico un conversación con 'Deluxe'. Unas palabras que han indignado a algunas personas muy conocidas, como Bob Pop o Dani Martín. Precisamente, la respuesta del artista ha sido especialmente aplaudida en redes sociales, donde no ha dudado en mostrar su rechazo a estas palabras.

"Acabo de vomitar después de ver las declaraciones de un señor llamado Arévalo. Lo de señor lo digo por respeto. Os dejo que voy a volver a vomitar", tuiteó el cantante, que ha recibido más de 2.000 retuits y 14.600 'me gusta'.

También destacó la respuesta de Bob Pop, que esgrimió en un hilo de la red social su enfado por la permisividad que tienen figuras como Arévalo: "A mí me importa una mierda muy gorda la opinión retrógrada de Arévalo sobre la hombría. Hay tantas reflexiones interesantes sobre ser hombre que la de Arévalo me parece ridículamente desautorizada. Otra cosa es que me preocupe mucho cómo esa opinión basura se trasladó a una colección de chistes detrito que marcó una cultura. Y cómo algunos imbéciles siguen riéndole las gracias", espetó el colaborador televisivo.