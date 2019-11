Insólito momento el que han vivido varios turistas en el 'Parque Ecológico Chipinque' de México. Mientras visitaban la zona se han topado con dos osos que estaban rebuscando en cubos de basura y, de repente, se han acercado hasta ellos.

A pesar de que los animales tenían, en un principio, una actitud huidiza, la curiosidad ha sido mayor. De hecho, un oso se ha aproximado a escasos centímetros de una mujer, se ha levantado sobre sus patas traseras y ha comenzado a 'acariciarle' el pelo.

Instantes después, el animal se ha acercado hasta otra turista y, tras olfatearla, le ha mordido ligeramente en el brazo, como se aprecia en las imágenes difundidas por el medio ABC Noticias.

Los turistas, sorprendidos por lo que estaba ocurriendo, han grabado a los animales sin ningún tipo de precaución.

A través de las redes sociales, las autoridades han advertido a los turistas que no deben acercarse a estos animales. Recomiendan guardar distancia, no tirarles comida y no golpearles. Además, alertan de la necesidad de extremar la precaución, en lugar de grabarles o hacerles fotografías, para evitar cualquier tipo de incidente.