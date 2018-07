La versión canina de 'Despacito' que conciencia sobre el abandono: "Quiero que me adoptes y ser tu perrito"

"Tu perrito, quiero que me adoptes y ser tu perrito, llevo mucho tiempo soñando contigo, imagino juegos, caricias y brincos", así suena el estribillo de esta tierna versión, aunque también tiene versos que no dejan indiferente a nadie: "Quiero llenarte de pelos, que rías conmigo, que me enseñes a sentarme y a darte la patita, la patita, la patita, baby".

Lo cierto es que todos los perritos que aparecen en este original videoclip pueden ser adoptados. De momento dos de ellos, Fita y Pinta, ya han sido acogidos por familias, pero el resto sigue esperando una oportunidad de dar y recibir amor.