Un hombre dispara a un oso que iba directo hacia él en su jardín

La increíble astucia de un perro que finge ser callejero para que una conocida cadena de hamburgueserías le dé comida cada día

Un perro acude todos los días a una conocida cadena de hamburgueserías y finge no tener hogar para que los clientes le den comida. No es un perro callejero, es un 'cazafortunas' que actúa como si viviera en la calle para dar pena a la gente y que le den hamburguesas. La dueña, desesperada, ha hecho un llamamiento en las redes sociales para que le dejen de dar comida basura ya que el animal no para de engordar.

La nueva vida en Sudáfrica de Nala, una leona rescatada de un criadero ilegal de animales

Nala vuelve a un lugar más acorde a su naturaleza. La leona fue rescatada de un criadero ilegal de animales y ya está en Sudáfrica para comenzar una nueva vida. La ONG Primadomus y el Plan Nacional contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional lo ha hecho posible. Un paso más para que las especies salvajes estén en su hábitat y no siendo parte de un negocio turbio e ilegal.