SE ESCAPA DE SU CASA

Un perro acude todos los días a una conocida cadena de hamburgueserías y finge no tener hogar para que los clientes le den comida. No es un perro callejero, es un 'cazafortunas' que actúa como si viviera en la calle para dar pena a la gente y que le den hamburguesas. La dueña, desesperada, ha hecho un llamamiento en las redes sociales para que le dejen de dar comida basura ya que el animal no para de engordar.