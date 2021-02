Avalancha de críticas a Sofía Suescun tras afirmar en televisión que le gustaría "adoptar algún negrito". "A mí me encantaría adoptar algún negrito, es como mi sueño, no sé. Igual que los animales, criarlos no, sino ayudarlos... me encanta", afirmó la influencer durante un espacio televisivo.

Un comentario racista que ha indignado a las redes sociales y al que incluso ha respondido la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, que se confesaba "ojiplática" en sus 'stories' de Instagram ante las palabras de Suescun.

"Querida Sofía, estoy segura de que te mueven sentimientos muy positivos, quiero ser empática, pero uno no adopta para ayudar. Adopta un hijo o una hija porque quiere ser madre", asevera la dirigente de Compromís, que explica que "no se eligen padres para niños, sino una familia para un niño o una niña".

"Esto no es el Corte Inglés, no va por colores, no están en un escaparate y el que más 'bonico' es y más me gusta me lo llevo a mi casa y luego en 15 días lo puedo devolver", asevera Oltra, que recuerda que ella misma es madre adoptante y que los hijos adoptivos son "igual de tuyos". "Ser madre es algo muy importante", sentencia.

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana termina su alegato recomendando a la influencer un libro con testimonios de familias adoptivas, "para que, aunque te muevan buenos sentimientos, no digan barbaridades como que quieres ayudar como si fuera adoptar una mascota, porque no tiene nada que ver y los seres humanos tenemos dignidad desde que nacemos". "En fin, Sofía, querida, háztelo mirar", concluye.